Оперативный штаб при Кабинете министров подтвердил первый случай заражения коронавирусом, сообщили haqqin.az в штабе.

Сообщается, что это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима.

Проведенные анализы и тесты подтвердили факт заражения коронавирусом. В настоящее время состояние пациента стабильное.

В клинике есть профессиональный врачебный персонал, и она обеспечена специальным оборудованием для того, чтобы провести пациенту соответствующую терапию и не допустить распространения инфекции.

Кроме того, в целях ограничения распространения вируса и предотвращения его нежелательных последствий, а также для получения всей необходимой информации, также для уточнения источников вируса были предприняты соответствующие меры, включая выявление контактов пациента.