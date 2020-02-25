Кремль: Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - не исключают встречи в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии", - отметили в пресс-службе.

Кремль подчеркивает, что "условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне". Президенты также обсудили приоритеты борьбы с терроризмом, говорится в сообщении Кремля.

Также лидеры обсудили ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов.