Экстренное заседание НАТО по Идлибу

Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов по ситуации Идлибу проходит в Брюсселе по запросу Турции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе альянса.

«Заседание Североатлантического совета на уровне послов по запросу Турции в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора началось», - сообщили в пресс-службе.

Согласно статье 4 договора, любой член НАТО может запросить консультации, если его «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой».

Причиной для созыва заседания стала гибель 33 турецких военнослужащих на севере Сирии в результате удара, нанесенного сирийскими ВВС. 32 военнослужащих были ранены.