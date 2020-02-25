Еще четверо депутатов иранского парламента заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа (СOVID-19) выявлен еще у четырех депутатов Ирана. Об этом сообщил в Twitter депутат Мухаммед Али Векили.

По его словам, ранее СOVID-19 был выявлен у двух депутатов, после чего тест на коронавирус прошли 30 депутатов парламента, сообщает Anadolu.

Векили не назвал имен депутатов, заразившихся смертельным вирусом. «Тесты на коронавирус дали позитивный результат у четырех из 30 наших коллег в парламенте», - сообщил он.

Накануне COVID-19 заразилась вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также заболели замминистра здравоохранения. Из-за коронавируса в возрасте 81 года умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.