Сегодня по инициативе Союза футбольных ветеранов в Бакинском бизнес-центре состоялась встреча с ветеранами азербайджанского футбола, в которой участвовали исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, вице-президент Вагиф Садыхов, члены Исполкома Казбек Туаев, Искендер Джавадов, глава Союза Октай Абдуллаев и другие.

Первым делом участники мероприятия почтили память ушедших из жизни ветеранов. Встречу вступительным словом открыл Октай Абдуллаев. Эльхан Мамедов в своей речи отметил, что руководство АФФА всегда заботилось о ветеранах и будет стараться решать их проблемы и в будущем.

Далее выступили члены Исполкома, ветераны Искендер Джавадов, Казбек Туаев и Вагиф Садыхов. Затем слово было предоставлено собравшимся. Представители ветеранского цеха поделились вопросами, которые их беспокоят, выдвинули свои предложения.

Также в ходе встречи обсуждалась подготовка устава по статусу футбольных ветеранов.