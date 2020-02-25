Канадцы отказались платить за принца Гарри и Меган Маркл

В среду, 26 февраля, Канада объявила, что после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их девятимесячного сына Арчи, используя деньги из государственного бюджета. Таким образом эта статья расходов будет вновь покрываться британскими налогоплательщиками, а не канадцами, отмечает издание.

В ноябре прошлого года герцоги Сассекские прибыли в Канаду с коротким визитом. Им предоставили охрану, как это положено при приеме членов королевской семьи и высокопоставленных персон. Однако с 31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону и не будут значиться как старшие члены королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские объявили, что хотят отказаться от королевских привилегий 8 января. Пара станет полностью финансово независимой, однако продолжит поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».