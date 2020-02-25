Россия и Турция продолжат переговоры по Идлибу
Российские и турецкие официальные лица продолжат в пятницу в Анкаре переговоры по ситуации в провинции Идлиб. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Переговоры продолжатся сегодня в 16:00 в нашем министерстве", - сказал собеседник агентства.
В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда консультаций между официальными лицами РФ и Турции. В первую очередь обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Затем состоялись консультации в Москве. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Анкара не получила желаемого результата от переговоров. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, не исключил, что "в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов".
Третий раунд переговоров стартовал в Анкаре 26 февраля.