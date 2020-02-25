Россия и Турция продолжат переговоры по Идлибу

Российские и турецкие официальные лица продолжат в пятницу в Анкаре переговоры по ситуации в провинции Идлиб. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Переговоры продолжатся сегодня в 16:00 в нашем министерстве", - сказал собеседник агентства.