В Иране растет число жертв коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 176 человек и достигло 388, сообщили иранские СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Исламской Республики.

Как пишет Интерфакс, список жертв нового недуга пополнили за указанный период восемь человек. Общее число погибших от коронавируса COVID-19 составило 34 человека.

Накануне вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар объявила, что заразилась коронавирусом.

На сегодняшний день Иран является четвертой в мире страной по числу заразившихся коронавирусом (после Китая, Южной Кореи и Италии). Здесь самый высокий процент смертности в результате этого заболевания – около 9%.