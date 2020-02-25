Акция поминовения на могиле Эльмара Гусейнова

2 марта исполняется 15 лет со дня убийства журналиста Эльмара Гусейнова. В этот день в 11.00 на его могиле на Ясамальском кладбище Баку пройдет акция поминовения. Организатор мероприятия - Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР), сообщает Turan.

Эльмар Гусейнов был руководителем ряда медиа-проектов Азербайджана, выделявшихся ярким политическим содержанием и резкой критикой.

2 марта 2005 года он был застрелен на пороге своей квартиры. До сих пор заказчики и исполнители убийства не найдены.