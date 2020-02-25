Китай предложил помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

Китай готов оказать Ирану посильную помощь и поддержку в борьбе с распространением нового типа коронавируса. Как передает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"У эпидемии нет границ. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Китае по-прежнему остается тяжелой, мы готовы в соответствии с необходимостью иранской стороны оказать посильную помощь и поддержку. В настоящее время китайская сторона уже передала иранской партию тестов для выявления вируса. Если у иранской стороны будет еще необходимость, мы готовы рассмотреть это", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь, добавив, что после начала эпидемии правительство Ирана оказало Китаю искреннюю дружественную поддержку и помощь, китайская сторона помнит это и глубоко благодарна.

Согласно последним данным Минздрава Ирана, число заражений коронавирусом в стране достигло 388 человек, из них 34 человека скончались. Власти прогнозируют дальнейшее распространение вируса.