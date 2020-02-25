Парвиз Шахбазов о степени готовности Южного газового коридора

По его словам, последний - четвертый компонент Южного газового коридора завершен на 92 процента. "К концу текущего года планируется завершение проекта Трансадриатического трубопровода", - отметил министр.

В 2020 году планируется завершение последнего проекта в рамках Южного газового коридора. Об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на мероприятии, посвященном шестому совещанию министров Консультативного совета по Южному газовому коридору.

По словам Шахбазова, на первом этапе через Южный газовый коридор будет транспортироваться 16 миллиардов кубометров газа - шесть миллиардов кубометров газа будет транспортироваться в Турцию, остальная часть - в Европу.

Министр также отметил, что в будущем есть возможность расширить мощность Южного газового коридора до 31 миллиарда кубометров, а после - еще в два раза.

Балканские страны заинтересованы в будущем этого проекта. В частности, ожидается, что Болгария станет первой среди покупателей азербайджанского газа, тогда и у других балканских стран будут возможности присоединиться к этому проекту.

"В Азербайджане много перспективных газовых месторождений и для второй фазы Южного газового коридора будет достаточно газа", - подытожил министр.