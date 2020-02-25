Парвиз Шахбазов о степени готовности Южного газового коридора
В 2020 году планируется завершение последнего проекта в рамках Южного газового коридора. Об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на мероприятии, посвященном шестому совещанию министров Консультативного совета по Южному газовому коридору.
По его словам, последний - четвертый компонент Южного газового коридора завершен на 92 процента. "К концу текущего года планируется завершение проекта Трансадриатического трубопровода", - отметил министр.
По словам Шахбазова, на первом этапе через Южный газовый коридор будет транспортироваться 16 миллиардов кубометров газа - шесть миллиардов кубометров газа будет транспортироваться в Турцию, остальная часть - в Европу.
Министр также отметил, что в будущем есть возможность расширить мощность Южного газового коридора до 31 миллиарда кубометров, а после - еще в два раза.
Балканские страны заинтересованы в будущем этого проекта. В частности, ожидается, что Болгария станет первой среди покупателей азербайджанского газа, тогда и у других балканских стран будут возможности присоединиться к этому проекту.
"В Азербайджане много перспективных газовых месторождений и для второй фазы Южного газового коридора будет достаточно газа", - подытожил министр.