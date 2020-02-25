Болгария усиливает контроль на границе с Турцией

Болгария усиливает охрану границы с Турцией после сообщений о том, что Анкара решила больше не препятствовать мигрантам и беженцам, направляющимся в Европу, сообщил премьер-министр Бойко Борисов.

«Получили информацию о появлении в Турции больших групп мигрантов, еще ночью отправили на усиление границы подразделения жандармерии, усилили морскую границу. Беспокоит, что турецкие пограничники отозвали свои посты», – цитирует ТАСС Борисова.

По его словам, в настоящее время есть реальная угроза от волны беженцев из Сирии, «и паника в том районе огромна». Также болгарский премьер заявил о необходимости провести дополнительные переговоры с Турцией и НАТО, чтобы обеспечить координацию действий со всеми заинтересованными структурами.

Борисов добавил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.