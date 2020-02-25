Коронавирус в Иране: Вашингтон предложил помощь Тегерану

США предлагали помощь Ирану по борьбе с коронавирусом, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в палате представителей.

"Мы предлагали помощь Исламской Республике Иран", - сказал Помпео, отметив, что в настоящее время действует созданный совместно с властями Швейцарии гуманитарный канал, который позволяет доставлять в Иран необходимые гуманитарные товары.

Госсекретарь добавил, что в Иране нет прочной инфраструктуры здравоохранения, выразив обеспокоенность, что Тегеран не делится информацией по распространению заболевания.