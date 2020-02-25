Парламент Ирана приостановил работу из-за коронавируса
Парламент Ирана вынужден приостановить работу из-за распространения в стране коронавируса, заявил представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси.
«Из-за распространения коронавируса в стране президиумом было принято решение не проводить заседания парламента до последующего уведомления», – приводит его слова РИА Новости.
Ранее коронавирус диагностировали у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также коронавирусом заболели четверо депутатов парламента и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи. От коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.