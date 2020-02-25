Лукашенко призвал не паниковать из-за коронавируса

Президент Белоруссии отметил, что неправильное поведение медиков может вызывать панику среди населения.

«Начнете вопить, шуметь — как минимум маски в аптеках закончатся или подорожают в 100 раз. Мы, конечно, этого не допустим. Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса», - сказал Лукашенко.

По его словам, врачи должны работать спокойно и аккуратно, объясняя происходящее людям. Также он отметил необходимость сделать все, чтобы свести заболевание к минимуму.

Ранее в Белоруссии обнаружили первый случай заражения коронавирусом.