Британия поддержала Турцию и созывает Совбез ООН

Британия поддерживает Турцию в ее усилиях договориться о прекращении огня в Идлибе и созывает экстренное заседание СБ ООН по ситуации в регионе, заявил глава британского МИД Доминик Рааб, передает РИА Новости.

"Я осуждаю убийство как минимум 33 военных в Идлибе. Мы выражаем глубочайшие соболезнования турецкому правительству и народу. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО, в усилиях договориться о немедленном прекращении огня. Это необходимо для того, чтобы избежать ухудшения ситуации. Мы созываем экстренное заседание СБ ООН сегодня в Нью-Йорке", - говорится в заявлении министра.

По его словам, произошедшее подтверждает "безответственное поведение Сирии и России" в Идлибе.