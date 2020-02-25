Оперативный штаб о наказании нарушителей карантина
Некоторые граждане, прибывшие из Ирана в Азербайджан и помещенные в карантин для проверки, а также их родственники в некоторых случаях грубо нарушают правила общественного порядка, применяют силу в отношении медицинского персонала и препятствуют проведению медицинского обследования в нормальных условиях.
Как сообщает haqain.az, об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабинете министров.
В целях обеспечения проведения мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в нормальных условиях Оперативный штаб при Кабинете министров дал распоряжение правоохранительным органам пресекать подобные случаи.
В отношении каждого, кто будет нарушать нормы карантина, препятствовать нормальной работе медицинского персонала, будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства.
Правоохранительные органы по распоряжению Оперативного штаба продолжат проводить мероприятия по охране общественного порядка.