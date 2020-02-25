Каратэ 1 Премьер-лига: Рафиз Гасанов в финале, Рафаэль Агаев уступил в полуфинале

Сегодня в австрийском Зальцбурге стартовал турнир из серии Каратэ 1 Премьер-лига, в котором принимают участие 14 азербайджанских спортсменов.

В первый день соревнований прошли предварительные поединки в весовых категориях до 60, 67 и 75 кг у мужчин, а также до 50 и 55 кг у женщин.

Успешнее других выступил сегодня Рафиз Гасанов. В весовой категории до 67 кг он пробился в финал, поочередно победив соперников из Казахстана, Беларуси, Австрии и Турции. В воскресенье в решающем бою Гасанова ждет встреча с итальянцем Лукой Мареской.

Рафаэль Агаев (75 кг), которому для того, чтобы обеспечить себе путевку на Олимпиаду в Токио, достаточно было одержать три победы, пока остановился в шаге от заветной цели. Одолев каратистов из Беларуси и Узбекистана, Рафаэль со счетом 3:4 уступил в полуфинале турку Эрману Эльтемуру. В воскресенье Агаев поборется за бронзу.

Турал Агаларзаде (67 кг) и Илаха Гасымова (55 кг) одержали по две победы, но уступили в 1/8 финала. Тем не менее Илаха выступит в утешительной сетке в борьбе за бронзу.

Фирдовси Фарзалиев (60 кг) и Нурана Алиева (50 кг) проиграли в первых же поединках.

Напомним, что в Зальцбург также отправились Айхан Мамаев (84 кг), Пенах Абдуллаев (84 кг), Тургут Гасанов (84 кг), Шахин Атамов (свыше 84 кг), Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг), Ирина Зарецкая (68 кг), Фарида Алиева (свыше 68 кг) и Роман Гейдаров (ката). Они вступят в борьбу завтра.