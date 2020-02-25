Эрдоган и Трамп обсудили Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону обстановку в сирийском Идлибе, сообщила администрация турецкого лидера.

"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор между нашим президентом Реджеп Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи были рассмотрены, прежде всего, недавние события в Идлибе, а также двусторонние и региональные вопросы. Наш президент напомнил, что виновники подлого нападения на наших героев получили необходимый ответный удар, и подтвердил решимость Турции очистить территорию, обозначенную Сочинским меморандумом по Идлибу, от сил режима", - говорится в заявлении администрации.

Отмечается, что оба лидера согласились с тем, что необходимо принять в кратчайшие сроки дополнительные шаги для предотвращения гуманитарной драмы в регионе Идлиба.