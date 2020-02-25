Ильхам Алиев европейским министрам: «Этот коррупционный режим начал войну среди азербайджанцев»
«В результате распада Советского Союза Азербайджан восстановил свою независимость. Но, к сожалению, страна не смогла обеспечить нормальную жизнь для своего народа. Была полная бедность, экономика находилась в состоянии стагнации. Была хаотическая ситуация, которая привела ко многим осложнениям и большим потерям. В 1992 году ситуация еще больше ухудшилась. Тогда в результате военного переворота к власти пришел Народный фронт. Я бы сказал, что это была катастрофа», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на VI заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, передает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.
По словам главы государства, однолетнее правительство Народного фронта привело Азербайджана к пропасти.
«Экономика была полностью уничтожена, широко распространенная коррупция фактически была фактором, который разрушал недавно приобретенную государственность. Уровень инфляции был выше 1000 процентов. Агрессия Армении, свыше миллиона беженцев и вынужденных переселенцев – я считаю, что в расчете беженцев на одного человека, мы были на первом месте в мире в то время. В то время, когда армянские войска оккупировали часть нашей территории, правительство Народного фронта, этот коррупционный режим начал гражданскую войну, начал войну среди азербайджанцев. Приобретенная государственность снова оказалась под риском. Азербайджанский народ продемонстрировал мужество и мудрость, когда уничтожил этот антинациональный режим и пригласил в Баку Гейдара Алиева», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.