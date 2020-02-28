Вслед за фрегатами Россия направила в Средиземное море десантный корабль

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота РФ «Орск» вошел в акваторию Средиземного моря на фоне конфликта России и Турции в сирийском Идлибе, передает Росбалт.

По данным турецких СМИ, катера морской полиции Стамбула и береговой охраны Турции сопроводили корабль в направлении Сирии.

Отмечается, что БДК «Орск» отправился к сирийским берегам впервые за год, вслед за фрегатами «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенными ракетным комплексом «Калибр-НК».

Ранее сообщалось, что фрегаты войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море.