Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного военного в Идлибе

Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного и ранении двух турецких военных в сирийском Идлибе при артобстреле со стороны сирийской армии.

"В результате артобстрела со стороны режима по находящимся в Идлибе нашим военным, которые обеспечивают перемирие, погиб один наш боевой товарищ и еще двое были ранены. Наши военные ведут ответный огонь по целям режима", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Твиттере.