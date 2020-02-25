Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного военного в Идлибе
Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного и ранении двух турецких военных в сирийском Идлибе при артобстреле со стороны сирийской армии.
"В результате артобстрела со стороны режима по находящимся в Идлибе нашим военным, которые обеспечивают перемирие, погиб один наш боевой товарищ и еще двое были ранены. Наши военные ведут ответный огонь по целям режима", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Твиттере.
Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 28, 2020