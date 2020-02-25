Коронавирус наступает: придется закрыть заводы и банки главная тема
Коронавирус остается главной международной темой, и пока нет признаков, что в ближайшие недели ситуация изменится. По прогнозу китайских специалистов, они справятся с эпидемией до конца апреля. Но вырвавшийся из Китая вирус уже неподконтролен тамошним антиэпидемическим мерам и распространяется по всему миру, усиливая опасения, что последствия для глобальной экономики окажутся более серьезными, чем казалось раньше.
За пределами Китая идентифицировано больше трех с половиной тысяч случаев инфицирования в 44 странах, 54 человека погибли. Среди стран, сообщивших о первых случаях заболевания – Пакистан, Грузия, Норвегия, Северная Македония, Греция, Румыния, Дания, Эстония, Беларусь. Датчанин приехал из северной Италии, в Эстонии заболевший – гражданин Ирана. Эти две страны стали в последние дни едва не главным новым очагом распространения болезни. Из тридцати одной иранской провинции болезнь зафиксирована в двадцать одной. Лидирует по числу зараженных город Кум.
Остается серьезное подозрения, что официальная иранская информация занижает реальную цифру пораженных коронавирусом. О том, что именно Иран может стать новым очагом распространения эпидемии, свидетельствуют первые случаи заболевания в Ливане, Кувейте, Бахрейне, Афганистане, Азербайджане и Ираке. Все случаи связаны с посещением пилигримами Ирана. Кроме святых мест фактором, повысившим эпидемиологическую опасность, могли стать парламентские выборы, которые прошли по всей стране и увеличили число контактов между людьми. Турция, Афганистан и Пакистан закрыли границу для въезжающих из Ирана.
В то время как в развитых странах проводится массовое тестирование населения, в бедных выявляют лишь случаи, когда болезнь протекает в тяжелой форме. Высокие опасения переноса вирусной инфекции религиозными паломниками вынудили власти Саудовской Аравии остановить доступ к святым местам – Мекке и Медине на неопределенное время. В Кувейте за сутки число больных скакнуло с 26-ти до 43-х.
Большой проблемой может оказаться возможность повторного заболевания. В Осаке у сорокалетней женщины, в январе прошедшей лечение от коронавируса, опять обнаружена инфекция. Специалисты пока не знают, как трактовать этот случай и какие последствия он может означать, если подтвердится. В Китае будто бы до 14% выздоровевших заболевают снова, но эта статистика тоже требует подтверждения. В Калифорнии же госпитализирован мужчина, у которого не могут проследить связь ни с одним из очагов распространение коронавируса. А это значит, что где-то есть неизвестный источник заражения, который продолжает разносить инфекцию.
Между тем Дональд Трамп заявил, что коронавирус не представляет серьезной опасности для Соединенных Штатов, количество случаев заболевания падает и скоро станет близким к нулю. Его энтузиазм не поддержал государственный секретарь по вопросам здравоохранения Алекс Азар, который предупредил о том, что ситуация очень динамично меняется и следует ожидать новых случаев заболевания. Ответственным за борьбу с эпидемией в США Трамп назначил вице-президента Пенса.
Цель американского президента – максимально успокоить не только население, но и дать обнадеживающие сигналы рынкам: здоровая экономика – залог успеха Трампа на предстоящих выборах. Но биржи по всему миру паникуют. Мир наблюдает за развитием эпидемии и продолжает реагировать нервно. Упали индексы ведущих мировых бирж, а золото, классическое прибежище на случай кризиса, выросло в цене на свой семилетний максимум. О скором успокоении говорить пока не приходится.
Потери от эпидемии несут авиа- и туристические компании, бизнесы, в логистических цепочках которых есть китайские составляющие, а таких по всему миру – сотни тысяч. Годовые минимумы демонстрируют фьючерсы на нефть. Цена на Brent упала ниже психологической отметки. Аналитики Bank of America прогнозируют худший год для мировой экономики с посткризисного 2009 года. Темпы мирового роста будут не выше 2,8%, значительно меньше первоначально ожидавшихся 3,1%.
Отдельная неприятность – неопределенность с планами проведения больших спортивных мероприятий, среди которых на первом месте Олимпиада в Токио, велогонка Giro d’Italia и чемпионат Европы по футболу. Болельщики обладают высоким потенциалов разносчиков эпидемии. В Валенсии госпитализирован фанат местной футбольной команды, который ездил на 19 февраля в Милан на игру своего клуба с «Аталантой» вместе с двумя с половиной тысячами других испанских болельщиков.
Коронавирус, или как его называют Covid-19, судя по всему, обладает не очень высоким уровнем смертности, но чрезвычайно быстро распространяется. До промышленной разработки вакцины, считают специалисты, остается не меньше года, поэтому главное средство сдерживания эпидемии – карантин и профилактика. Но именно с ними, похоже, большие проблемы. А, значит, эта история закончится не завтра. Япония пошла на чрезвычайную меру: до конца марта по распоряжению правительства закрыты школы и музеи. Вопрос, что будет, когда придется закрывать заводы и банки...