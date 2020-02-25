Коронавирус остается главной международной темой, и пока нет признаков, что в ближайшие недели ситуация изменится. По прогнозу китайских специалистов, они справятся с эпидемией до конца апреля. Но вырвавшийся из Китая вирус уже неподконтролен тамошним антиэпидемическим мерам и распространяется по всему миру, усиливая опасения, что последствия для глобальной экономики окажутся более серьезными, чем казалось раньше.

За пределами Китая идентифицировано больше трех с половиной тысяч случаев инфицирования в 44 странах, 54 человека погибли. Среди стран, сообщивших о первых случаях заболевания – Пакистан, Грузия, Норвегия, Северная Македония, Греция, Румыния, Дания, Эстония, Беларусь. Датчанин приехал из северной Италии, в Эстонии заболевший – гражданин Ирана. Эти две страны стали в последние дни едва не главным новым очагом распространения болезни. Из тридцати одной иранской провинции болезнь зафиксирована в двадцать одной. Лидирует по числу зараженных город Кум.

Остается серьезное подозрения, что официальная иранская информация занижает реальную цифру пораженных коронавирусом. О том, что именно Иран может стать новым очагом распространения эпидемии, свидетельствуют первые случаи заболевания в Ливане, Кувейте, Бахрейне, Афганистане, Азербайджане и Ираке. Все случаи связаны с посещением пилигримами Ирана. Кроме святых мест фактором, повысившим эпидемиологическую опасность, могли стать парламентские выборы, которые прошли по всей стране и увеличили число контактов между людьми. Турция, Афганистан и Пакистан закрыли границу для въезжающих из Ирана.

В то время как в развитых странах проводится массовое тестирование населения, в бедных выявляют лишь случаи, когда болезнь протекает в тяжелой форме. Высокие опасения переноса вирусной инфекции религиозными паломниками вынудили власти Саудовской Аравии остановить доступ к святым местам – Мекке и Медине на неопределенное время. В Кувейте за сутки число больных скакнуло с 26-ти до 43-х.

Большой проблемой может оказаться возможность повторного заболевания. В Осаке у сорокалетней женщины, в январе прошедшей лечение от коронавируса, опять обнаружена инфекция. Специалисты пока не знают, как трактовать этот случай и какие последствия он может означать, если подтвердится. В Китае будто бы до 14% выздоровевших заболевают снова, но эта статистика тоже требует подтверждения. В Калифорнии же госпитализирован мужчина, у которого не могут проследить связь ни с одним из очагов распространение коронавируса. А это значит, что где-то есть неизвестный источник заражения, который продолжает разносить инфекцию.