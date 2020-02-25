Современное и инновационное управление в сфере усыновления в Азербайджане

В новых Правилах усыновления детей, лишенных родительской опеки, соответствие усыновления интересам ребенка определено в качестве основного принципа. Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, "Правила усыновления детей, лишенных родительской опеки, в том числе усыновления иностранцами и лицами без гражданства детей, являющихся гражданами Азербайджана", утвержденные указом президента Ильхама Алиева от 27 февраля 2020 года, служат организации управления в сфере усыновления на современном уровне и инновационных принципах, усилению контроля проживания и развития детей в новых семьях.

Документ обязует ведение учета лишившихся родительской опеки и усыновляемых детей, а также лиц, желающих их усыновить, в электронном порядке. Правила также предусматривают нормы обоснования усыновления и выдачи заключения о соответствии усыновления интересам ребенка, в том числе требования отмены усыновления и ведения мониторингов в данной сфере.

Осуществление деятельности в этой сфере поручено Министерству труда и социальной защиты населения. Согласно правилам, министерство будет вести единый учет усыновляемых детей и родителей-кандидатов в электронном порядке, используя информационные системы и ресурсы, как свои, так и министерств юстиции, внутренних дел, здравоохранения, образования, экономики, Государственной миграционной службы, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и кредитных бюро.

Согласно документу, усыновление запрещается в случаях, указанных в статье 120.1 Семейного кодекса, в случае если один из родителей-кандидатов болен заболеваниями, не позволяющими усыновлять, брать на попечительство и опекунство, а также заболеваниями, список которых определен Кабинетом министров. Также запрещается усыновление иностранцами и лицами без гражданства, которые не находятся в браке (исключая случаи усыновления детей - близких родственников), а также совместное усыновление лицами, которые не находятся в браке.

После получения информации о родителях-кандидатах, а также живущих с ними лицах и других данных предусматривается проведение собеседований, ознакомление с материально-бытовыми условиями кандидатов, а также проведение для них тренингов. По завершении данных мероприятий осуществляется оценивание уверенности в себе, самосознания, уровня развития родительских навыков кандидатов, достаточной осведомленности о потребностях усыновляемого ребенка. При положительном заключении электронная система выбирает ребенка и родителей-кандидатов, идеально подходящих друг другу.

В документе также установлены правила адаптации родителей-кандидатов к общению и обращению с ребенком, организации в заведении, где содержится ребенок, встреч в течение двух месяцев с продолжительностью не менее 40 часов ежемесячно. В итоге суду представляется заключение о соответствии усыновления интересам ребенка.

С целью изучения состояния ребенка в семье, уровня его умственного, физического и психологического развития в первый год усыновления ежеквартально и далее ежегодно министерство будет проводить мониторинги вплоть до достижения ребенком 18 лет.