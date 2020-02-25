Представители автобусной компании уверяют, что после зафиксированного случая инфекции были собраны данные все остальных пассажиров рейса. Предприняты и другие профилактические меры безопасности. После того, как в автобусе была сделана тщательная уборка, автобус все же отправился по маршруту в Санкт-Петербург.

Только что стало известно, что иранец ехал автобусом популярной фирмы. А до этого в столицу Латвии прилетел самолетом из Турции.

Как мы сообщали, волны эпидемии коронавируса катятся по планете. Первый случай зафиксирован в Эстонии. Установлено, что это гражданин Ирана, который приехал в Таллинн через латвийскую Ригу.

В компании заявили, что распространение инфекции без ее носителя невозможно, тем не менее, после рейса в автотранспортном средстве будет сделана тщательная дезинфекция и оно будет снято с линии. Фирма сообщила также, что пассажирам, которые откажутся от поездок будет предложено выкупить их билеты, то есть деньги будут возвращены.

Случаев заболевания в Латвии пока не установлено. В этой стране официальные ведомства заверяют, что здесь к предотвращению распространения инфекции готовы.

Тем не менее, главный врач Латвийского центра инфектологии профессор Байба Розентале призвала родителей не возить своих детей во время школьных каникул за границу.

В соседней Литве ситуация похожая, однако в аптеках с прилавков сметены все медицинские маски, которые, по мнению, профессионалов, от вируса не спасают.

Такая же ситуация с жидкостью-дезинфектором для рук, с влажными салфетками и другими средствами гигиены. Причем, дефицитным эти товары стали не только в аптеках, но и в магазинах косметики. Спрос на дезинфекторы вырос в десятки раз не только в обычных, но и в интернет-магазинах.

У страха, как известно, глаза велики. Параллельно с этим в интернет-магазинах скуплены запасы круп. Спрос на них возрос и в сетевых торговых центрах Литвы. Правда, их представители объясняют это не ажиотажем из-за коронавируса, а скидками, объявленными неделю назад.

Кстати, вчера один мой знакомый, врач-стоматолог сообщил, что его взрослые сын и дочь, живущие отдельно в Риге, стали запасаться продовольствием впрок. Очевидно, что и они поддались на панические слухи. Сам доктор, шокированный таким поведением своих детей, сказал, что от гриппа в мире умирает гораздо больше заболевших, а выздоровевших от коронавируса в десятки раз больше умерших.

Но с паникой совладать было сложно во все времена.

Власти Литвы вчера объявили о чрезвычайной ситуации в стране, чтобы быть готовыми к эпидемии.

Коронавирус коснулся и спорта. Баскетбольная команда, легендарный каунасский «Жальгирис» должен встречаться с итальянским клубом в рамках Евролиги.

Правительство решило перестраховаться и рекомендовало не выходить на игру. Однако руководство команды после консультаций с Евролигой совету не последовало.

В то же время, в Латвии женская команда, с не менее громким именем ТТТ, отказалась ехать в Любляну, куда были перенесены из Италии матчи той же Евролиги.

Руководство команды призвало Европейское отделение FIBA перенести два матча и в дальнейшем, принимая решения консультироваться с международными организациями здравоохранения. Решение не играть в Италии приняла одна из команд Венгрии.

Министр здоровья Польши Лукаш Шумовски только что сообщил, что его страна готова к эпидемии, хотя при этом он считает, что опасный вирус будет зафиксирован уже скоро. Для борьбы с ним правительство планирует потратить около 50 миллионов евро.

Литовский специалист Саулюс Чаплинскис, директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, считает, что время разумной реакции на коронавирус упущено. По его мнению, к сожалению, паника доминирует в истории появления и распространения болезни. Дезинформация, страх могут привести с серьезным социальным последствиям.

И, действительно, если уж рынок нефти «просел», а цена на золото взлетела впервые за 7 лет, то можно представить, что произойдет еще в мире на фоне паники с коронавирусом.