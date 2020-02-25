А ведь все складывалось так хорошо для Трампа. Экономика, о чем он с видом победителя говорил и на Давосском форуме, и во время речи «О положении в стране» в Капитолии переживала бум. Количество рабочих мест росло из месяца в месяц, уровень безработицы - один из самых низких за десятилетий, Америка из года в год добивалась существенного экономического роста. Но множество обозревателей напоминало, что каждого президента может ожидать так называемый «черный лебедь» - нежданное, непрогнозируемое явление, которое может спутать ему все карты.

Они как в воду смотрели. «Черным лебедем» Трампа стала эпидемия коронавируса, прибывшая из Китая. И хотя сама эпидемия на территории США, слава Господу, не началась, но есть прибывшие из Китая люди, зараженные вирусом, и они могут быстро передать его другим. И уже одно это вызвало панику на фондовом рынке. Только за один четверг индекс Джоу-Джонса потерял почти 2 тысяч пунктов. А всего биржевые индексы за неделю потеряли до 10 процентов своей стоимости.

В других странах состояние биржи может и не иметь такого значения, но в Америке миллионы людей вкладывают средства в ценные бумаги и начинают свой день с просмотра биржевых сводок. И, как пишет The New York Times, этот обвал в частности и в более широком плане нерасторопность властей при объявлении опасности распространения беды «создали Трампу проблему - нация утрачивает доверие к нему».

Президент совершенно очевидно не на шутку обеспокоен создавшимся положением и тем, что коронавирус может подорвать его шансы на переизбрание в ноябре этого года. Когда появились лишь первые грозные сообщения из Китая Трамп всячески пытался принизить уровень опасности. Он убеждал, что ничего катастрофического не происходит, скоро все закончится и даже указывал время - апрель. Трамп несколько раз повторил, что только от сезонных легочных инфекций в Америке ежегодно умирает от 23 до 69 тысяч человек.

Одновременно он обвинил в распространении панических настроений Федеральную резервную зону, Боинг, Дженерал Моторз и нашел объяснении этого в том, что крупные компании вдруг озаботились тем, что один из кандидатов в президенты от демократов сможет побить его на выборах. Как с сарказмом пишет столичная The Washington Post, «Трамп фокусируется лишь на одной из жертв коронавируса - себе самом».

Трампа, кстати, уже не первый раз обвиняют в том, что в моменты кризиса он ведет себя не как лидер и часто допускает промашки. Например по время тропического урагана Дориан в августе 2019 года президент попытался возглавить схватку со стихией. Но произошло нечто досадное: во время выступления в Овальном кабинете Белого дома он, стоя у карты, показал своим карандашом показал совсем не то направление движения, которое принимал ураган.

Но одновременно Трамп известен тем, что он или слишком принижает или наоборот преувеличивает эффект тех или иных событий. Например, перед промежуточными выборами 2018 года президент предсказывал поистине апокалипсическую картину того, что караваны беженцев из Латинской Америки осадят южные границы Америки. Но в то же время упорно не признавал реальные угрозы, которые могли политически быть невыгодны ему, например недооценивал возвращение северокорейского лидера Ким Чен Ына к ракетным испытаниям после провалившихся переговоров с ним.