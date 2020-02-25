Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:17

Россия и Турция из-за событий в сирийской провинции Идлиб оказались на грани войны после авиационного удара, в результате которого погибли турецкие военнослужащие, но никто эту грань, разумеется, переходить не станет. Еще не так давно Эрдоган и Путин стояли перед теле- и фотокамерами, демонстрируя высокую степень доверия и взаимопонимания. Сочинские соглашения должны были явить миру виртуозный уровень дипломатического мастерства – пример урегулирования конфликта неимоверной сложности, в пику тупиковым женевским переговорам под эгидой ООН и при патронате Франции. Турецкий и российский президенты, каждый по своему, постоянно пытаются доказать, что существуют особенные, специфические ходы в международной политике, неподвластные дипломатам и политическим лидерам старой школы. А когда два нестандартных лидера совместными усилиями решают общую задачу, успех должен быть необыкновенно впечатляющим. Может, так бы и случилось, если бы задача была действительно общая, но в Сирии Турция и Россия преследуют совсем разные цели. Настолько разные, что локальный обмен военными ударами не кажется чем-то удивительным.

Целью турецкого руководителя является ослабление Сирии и за счет этого решение вопроса безопасности своих южных границ. То, что сирийский режим держится в значительной степени благодаря поддержке Ирана, а иранские подразделения принимают участие в боевых действиях, компенсируя слабую боеспособность сирийской армии, никак не устраивает Турцию, которая сделала ставку на суннитские отряды джихадистов, оппозиционных алавитскому Дамаску. Лишь в самое последнее время к боям подключилась регулярная турецкая армия. А Россия как раз тот союзник и спонсор Сирии, которые не дает Турции использовать в полную силу свою мощь против режима Асада. В боях за Идлиб решающее значение имеет преимущество в воздухе. И если с вертолетами протурецкие отряды, снабженные переносными зенитно-ракетными комплексами, научились справляться, то с штурмовыми авиационными ударами российской и сирийской авиации сладить невозможно без подключения штатных армейских средств ПВО. И тут возникает специфическое обстоятельство. Как известно, в период своей фронды, демонстрации независимости и недовольства позицией США и НАТО по поводу происходящего в Сирии, Эрдоган отказался приобретать американскую систему ПВО «Патриот», а демонстративно обратился к России за ее комплексами С-400. Тогда американцы прекратили программу подготовки турецких военных пилотов на сверхсовременных самолетах F-35, опасаясь утечки секретных данных россиянам, которые должны обеспечивать послепродажное сопровождение своей техники и быть в курсе особенностей работы F-35 в зоне действия С-400. Теперь же, в ситуации, когда против турецких войск действует российская авиация, Эрдоган попросил Вашингтон о закупке «Патриота». Кэй Бейли Хатчисон, представительница США при НАТО, тут же прокомментировала: «Я надеюсь, что президент Эрдоган увидит, что мы являемся их союзником в прошлом и в будущем, и они должны отказаться от С-400». Партнеры Турции по НАТО видят выгодный момент, чтобы вернуть в лоно послушания Эрдогана, который отказался согласовывать свою операцию в Сирии с альянсом. Сейчас идут активные консультации Анкары с Брюсселем и Вашингтоном, НАТО проведет срочное совещание, и пока европейские союзники и США всячески выражают Турции свою поддержку.