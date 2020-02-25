Икрам Нур, автор haqqin.az 02:31

По запросу Турции в штаб-квартире НАТО начнутся консультации в связи с ситуацией в Сирии. Конфликт между Анкарой и Дамаском заходит все дальше. Главным вопросом консультаций стало обсуждение того, попадает ли происходящее под статью 4 Вашингтонского договора Североатлантического альянса, которая гласит, что «договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Государственный департамент США уже заявил, что Америка «поддерживает своего союзника по НАТО Турцию и призывает к немедленному прекращению этого отвратительного наступления со стороны режима Асада, России и сил, поддерживаемых Ираном». Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и «поддерживающих их» ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб в «неизбирательных авиаударах», призвав Москву и Дамаск «прекратить свое наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию». Наконец-то откликнулась и Москва. В военном ведомстве РФ отметили, что согласно координатам, переданным российскому Центру по примирению враждующих сторон турецкой стороной подразделений ВС Турции в районе нанесения удара не было и не должно было находиться. Было подчеркнуто, что российские ВКС ударов в данном районе не наносили. Собственно, Анкара тоже заявляет, что «военно-космическая авиация» России в инциденте, повлекшем гибель 33 солдат турецкой армии и ранения еще 32 других, не виновата. Но то, как это делается, порождает подозрение, что турецкое руководство просто выводит Кремль «из-под удара». С одной стороны – оставляя ему пространство для примирения, с другой стороны – стремясь снизить накал антироссийских настроений, бушующих сейчас в Турции.

Там-то как раз ответственность за гибель военнослужащих возлагают именно на российские власти. Член комитета по безопасности и внешней политики при президенте Турции Месут Хакки в прямом эфире одного из крупнейших телеканалов Haber заявил следующее: «Турция 16 раз вела войны с Россией. И готова, если нужно, вступить в новую войну». Это, кстати, прозвучало в прямом эфире – и теперь представьте себе, что говорят на улицах, в том числе – и на пикетах вокруг российского консульства в Стамбуле, которое власти уже взяли под усиленную охрану. Между тем министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл на командный центр находящейся под командованием генерал-лейтенанта Синана Яйла 2-й армии, который расположен в провинции Хатай у сирийской границы. И с которого осуществляется руководство действиями турецкого контингента в анклаве Идлиб. Главу турецкого военного ведомства сопровождают командующий сухопутными войсками генерал Умит Дюндар и глава военно-воздушных сил генерал Хасан Кючюкакьюз. А турецкая армия продолжает методично смешивать с землей позиции сил Асада, которым не посчастливилось оказаться в пределах действия её артиллерии. К этому часу заявленные официальными представителями Анкары потери сирийцев составляют 302 военнослужащих, пять вертолетов, 23 танка, 10 бронетранспортеров, 23 гаубицы, пять грузовиков с боеприпасами, одну систему СА-17, то есть «Бук-М1-2» и систему ПВО СА-22, он же – «Панцирь-С1», а также три склада боеприпасов, два склада военной техники и один командный пункт.