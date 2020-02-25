По его данным, снижение биржевых индексов по всему миру привело к тому, что за последнюю неделю 500 богатейших людей мира потеряли почти полтриллиона долларов. Их убытки значительно превысили все доходы с начала этого года.

Богатейшие люди планеты за неделю потеряли 444 миллиардов долларов в совокупности, сообщает агентство Bloomberg на основе своих вычислений.

Наибольшие потери оказались у основателя Amazon Джеффа Безоса — 11,9 миллиарда долларов. Глава Microsoft Билл Гейтс лишился десяти миллиардов долларов, а глава LVMH Бернар Арно — девяти миллиардов.

Агентство указывает, что в минусе оказались 80 процентов богатейших людей планеты. Большинство их потерь связано с распространением в мире коронавируса и опасениями экономического спада из-за ситуации в Китае.

Напрямую проблемы затронули руководителя Carnival Corp. Мики Арисона. Именно его компании принадлежит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого жертвами вируса стали пять человек. За неделю он потерял один миллиард долларов.