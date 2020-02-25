Во Франции коронавирусом заразились почти 60 человек

Почти 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили во Франции за последние сутки, передает портал France Info.

Глава Минздрава Оливье Веран заявил, что общее число зараженных достигло 57 человек всего за несколько дней.

По его словам, эпидемия прошла новый этап, и ее распространение на территории страны нужно замедлить.

Министр призвал граждан страны чаще мыть руки, избегать рукопожатий и внимательно относиться к людям с «хрупким здоровьем».

Отмечается, что число смертельных случаев пока остается прежним, — скончались два человека, в том числе турист из КНР.