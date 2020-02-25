Азербайджанская армия приступает к масштабным учениям

В соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год 2 марта в азербайджанской армии начинаются широкомасштабные командно-штабные учения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Проведение учений под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова будет осуществлено на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений.

На каждом этапе учений будут тщательно рассмотрены наиболее важные вопросы развития обстановки с учетом повышения боевой готовности, своевременным и всесторонним обеспечением войск, в том числе информационным обеспечением, правильным планированием применения самых современных средств управления войсками и оружием.

Учения продлятся до 6 марта.