Рафаэль Агаев завоевал олимпийскую лицензию в Токио

Это стало известно после подсчетов, которые были произведены по итогам вчерашних предварительных соревнований в весовой категории до 75 кг на турнире из серии Каратэ 1 Премьер-лига в австрийском Зальцбурге.

Как мы уже сообщали, Рафаэль одержал две победы, но в четвертьфинале уступил сопернику из Турции. Агаеву не хватило одной победы, чтобы независимо от результатов конкурентов, оформить билет в Токио. Однако, как сообщили haqqin.az в пресс-службе Национальной федерации каратэ Азербайджана, в связи с тем, что ближайший преследователь Рафаэля – американец Томас Скотт – выступил в Зальцбурге неудачно, нашего прославленного каратиста уже сейчас можно поздравить с завоеванием олимпийской лицензии.

Напомним, что ранее путевку на Игры-2020 обеспечила себе наша каратистка Ирина Зарецкая, которая выступит на Олимпиаде в весовой категории свыше 61 кг.