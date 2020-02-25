Самолет Баку-Анкара вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
Капитан воздушного судна рейса J2-003 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевшего из Баку в Анкару в 10:35 по местному времени, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Об этом сообщили в AZAL.
Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность.
В 11:05 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.
По предварительной информации, рейс задерживается до 12:30.