Икрам Нур, автор haqqin.az 12:00

Сегодня, 29 февраля, как ожидается, в столице Катара, Дохе, будет подписано мирное соглашение между США и движением Талибан. На церемонии подписания планируется присутствие госсекретаря Майка Помпео. «Я обещал вам еще во время своей предвыборной кампании о том, что постараюсь положить конец войне в Афганистане и вернуть наших военнослужащих домой», - обратился в пятницу, 28 февраля, Дональд Трамп к американцам. – «Вскоре под моим руководством госсекретарь Майк Помпео станет свидетелем подписания соглашения с представителями движения «Талибан», а министр обороны Марк Эспер выпустит совместную декларацию с правительством Афганистана».

Есть надежда, что дипломатический марафон – переговоры американцев с талибами – подходит к финишу. Но станет ли сегодняшняя церемония в катарской столице прологом мира в Афганистане – большой вопрос. Поскольку для мирного процесса в этой истерзанной сорокалетней войной стране остается масса препятствий, в том числе – и внутри неё самой. Да и тот документ, который, надеюсь, все же будет сегодня подписан, не является классическим «мирным соглашением» - пока это только договоренности о начале процесса политического урегулирования, которые могут быть сорваны в любой момент. Главное в нем – начало вывода американских войск, на первом этапе с нынешних 13 000 до 8600, а там – в зависимости от развития ситуации. Согласитесь, достаточно скромно. «Страна устала от войны», - в один голос говорят и официальный Кабул, и талибы. Но пока это только слова, и пройдет еще немало времени, пока выяснится, какова в них доля искренности. Семидневный «Пакт о сокращении насилия», RIV, - обязательный для подписания сегодняшнего соглашения период, в ходе которого стороны договорились временно воздерживаться от боевых действий – прошел в Афганистане достаточно успешно. Ну, с учетом местной специфики, разумеется, поскольку за эту неделю в стране погибли и были ранены «всего-то» 19 человек. Но эти семь дней соблюдения Кабулом и Талибаном обязательств не стрелять друг в друга – еще ни о чем не говорят, и никаким показателем мирных намерений сторон, согласитесь, не являются.

Не будет преувеличением сказать, что «партия войны» в Афганистане ничуть не уступает ни количеством, ни военными возможностями «партии мира», и именно в этом проклятие этой страны. Прекращение войны совершенно необходимо Трампу и Америке. В какой-то мере оно относительно выгодно другим внешним игрокам, тому же Китаю. Но вот насколько мир нужен афганским элитам, многочисленным полевым командирам, действующим там экстремистским группировкам – не Талибаном единым жив афганский конфликт – большой вопрос. Боевики «Исламского государства», рассчитывающие создать здесь свой вилаят, экстремисты ИДУ и «Восточного Туркестана», откровенные «махновцы» и тому подобная нечисть, которые кормятся войной и жиреют на крови и страданиях – всем им мир в Афганистане как коту кастрация - сплошное разочарование, тлен, нищета и отсутствие перспектив. Поскольку первое, чем займутся после прекращения междоусобицы Кабул и талибы – это физическое устранение всех этих группировок, претендующих на кусок скудных афганских ресурсов, проще говоря – вырежут под корень. Но и это бы полбеды. Выше уже говорилось о «проклятии Афганистана» - вечном конфликте элит, без разницы о ком идет речь – талибах или правительстве. Взаимное маниакальное недоверие вождя племени или любого другого правителя веками было условием выживания в этой стране. И оно не исчезнет от того, что под документом в Дохе будут поставлены подписи американцев и верхушки Талибана – более того, будет только усиливаться.