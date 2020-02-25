Ильгар Мамедов на переговорах с Администрацией президента

В Администрации президента состоялась встреча с лидером движения ReAl Ильгаром Мамедовым. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил сам Ильгар Мамедов.

«Сегодня по приглашению заведующего отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалята Велиева я встретился с ним как председатель партии Real, и мы побеседовали. В ходе беседы мы отметили важность политического диалога и сотрудничества между властью и оппозицией.

Встреча имела в основном ознакомительный характер, мы затронули некоторые перспективные темы. Надеемся, что в дальнейшем общение и сотрудничество займут подобающее место в политической конкуренции», - отметил он.