Кадыров оценил удар Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Instagram оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.

Кадыров назвал Емельяненко одним из лучших бойцов России и мира, имеющим огромный потенциал возможностей. «Я рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому», — заявил он.

25 февраля в Instagram Емельяненко появилась первая публикация с боксерской тренировки с Кадыровым. Спортсмен заметил, что политик не жалел его и «жестко бил с обеих рук».