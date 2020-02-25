В Баку продолжаются работы по дезинфекции автобусов. Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, на производственной базе компании Ayşən LTD специальными препаратами были продезинфицированы около 100 автобусов, которые в основном следуют в бакинские поселки.

Отметим, что Бакинское транспортное агентство регулярно проводит работы по дезинфекции автобусов в целях профилактики распространения острых респираторных заболеваний.

Из-за появления нового типа коронавируса перевозчикам поручено усилить контроль за мерами дезинфекции в своих автобусах.