Эрдоган: Я предложил Путину не вмешиваться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, он также сказал Путину, что если Россия намерена создавать военную базу в Сирии, то может это делать, но при условии отвода войска от Турции.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.