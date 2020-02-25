Новоизбранный депутат иранского парламента скончался от коронавируса
Избранный на последних парламентских выборах от города Астане Ашрафия провинции Гилан депутат Мухаммед Али Рамазани скончался от коронавируса, сообщает агентство Mehr.
Скончавшийся депутат был ветераном ирано-иракской войны. Где депутат заразился коронавирусом не известно, но последние несколько дней врачи усердно боролись за его жизнь.
Отметим, что в Иране коронавирусом заразились 4 депутата, замминистра здравоохранения и вице-президент страны. По официальной статистике число погибших от коронавируса в Иране достигло 34.