Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3150, 219 новых случаев зарегистрировано в субботу, 29 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Как отмечается, в стране от коронавируса скончался 17-й человек, мужчина 1943 года рождения.

Отмечается, что на 16.00 181 заразившийся зафиксирован в городе Тэгу, еще 19 — в провинции Кенсан-Пукто.

Известно, что выздороветь смогли два человека, но из-за «повторного заражения» одной пациентки число выписанных составляет 28 человек.