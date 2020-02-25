В Баку от пневмонии скончалась 26-летняя девушка

В Баку от двусторонней пневмонии скончалась 26-летняя девушка. Девушка в тяжелом состоянии была доставлена в Городскую клиническую больницу №3, где скончалась спустя 40 минут.

Как сообщила haqqin.az пресс-секретарь TƏBİB Ревана Алиева, девушке был поставлен диагноз двусторонняя пневмония и сердечно-легочная недостаточность.

«Это предварительный диагноз. Для более точного диагноза назначена экспертиза. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, безрезультатно», - сказала она.

Ревана Алиева добавила, что в настоящее время речи не идет о вероятности заболевания покойной коронавирусом.

«Мы сейчас ничего не можем утверждать, но в ее анамнезе не было обнаружено вируса. Она была доставлена в больницу в очень тяжелом состоянии», - сказала она.