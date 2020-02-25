Совбез ООН призвал Россию немедленно прекратить огонь в Сирии

Россия должна немедленно завершить военную операцию в Сирии. Об этом заявили постпред США при ООН Келли Крафт и представители стран Евросоюза на экстренном заседании СБ ООН, передает DW.

«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить вылеты своих боевых самолетов», — отметила Крафт.

Она также добавила, что «астанинский формат» урегулирования, запущенный в 2017 году по инициативе РФ, Турции и Ирана, «полностью разрушен». В то же время представители стран Евросоюза потребовали от Москвы и Дамаска «немедленно прекратить огонь» и обеспечить «беспрепятственный гуманитарный доступ» в пострадавшие регионы страны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал участников конфликта в Сирии к установлению режима тишины.

Заседание состоялось после гибели 33 турецких военных в результате авиаудара в районе Джебель аз-Завия в сирийском Идлибе. Еще 32 человека получили ранения.