Турция открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по меньшей мере 18 тысяч сирийских беженцев пересекли границу Турции с Евросоюзом после того, как Анкара открыла ее для них. Об этом сообщает NTV.

Турецкий лидер подчеркнул, что впредь Турция больше не будет закрывать «эти двери».

«Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев», — заключил Эрдоган.

Анкара сообщила, что прекратит препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу после обострения военных действий в Сирии. Фактически, такое решение отменяет соглашение Турции и ЕС от 2016 года о приеме нелегальных мигрантов.