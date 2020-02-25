В Азербайджане зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом срочно

Отдел информации

У прибывших из Ирана двух граждан Азербайджана обнаружены признаки коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабмине.

Инфицированные помещены в специальные инфекционные боксы. Проведенные анализы подтвердили факт заражения коронавирусом.

В настоящее время проводится лечение, состояние пациентов стабильное.

В связи с выявлением других случаев заражения, проводятся соответствующие мероприятия для определения лиц, с которыми контактировали зараженные.

 

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