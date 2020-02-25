В Азербайджане зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом срочно
У прибывших из Ирана двух граждан Азербайджана обнаружены признаки коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабмине.
Инфицированные помещены в специальные инфекционные боксы. Проведенные анализы подтвердили факт заражения коронавирусом.
В настоящее время проводится лечение, состояние пациентов стабильное.
В связи с выявлением других случаев заражения, проводятся соответствующие мероприятия для определения лиц, с которыми контактировали зараженные.