Можно успокоиться: Азербайджан закрыл границу с Ираном

Учитывая рекомендации ВОЗ и опыт других стран в связи с риском распространения коронавируса, было принято решение о закрытии государственных границ между Азербайджаном и Ираном на основе ограничительного режима. Как сообщает haqqin.az, о этом говорится в заявлении штаба по борьбе с коронавирусом при Кабмине.

В сообщении говорится, что ограничения вводятся с 16:00 29 февраля сроком на две недели.

Сложившаяся ситуация была обсуждена с соответствующими структурами Ирана. Соседняя страна была проинформирована о принятом решении.

Также будет обеспечен специальный корридор для возвращения на родину граждан Ирана, находящихся в Азербайджане и граждан Азербайджана, находящихся в Иране.

Азербайджан продолжает контакты и сотрудничество с ВОЗ и странами-партнерами для предотвращения риска распространения коронавируса.