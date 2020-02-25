«Культурные маршруты способствуют продвижению творческого потенциала Азербайджана»

Об этом заместитель министра культуры Рафиг Байрамов заявил сайту haqqin.az. Он подчеркнул, что двухдневное совещание, в котором приняли участие представители государственного и частного секторов, местной промышленности, а также руководители ряда учреждений культуры, действующих в столице и регионах страны, предоставило возможность взглянуть на работу, проводимую в этой сфере.

28-29 февраля в Баку состоялось республиканское совещание на тему «Потенциал культурных маршрутов Азербайджана», организованное Министерством культуры. Это событие имеет большое значение с точки зрения оценки потенциала нашей страны в рамках проекта «Культурные маршруты» Совета Европы, участником которого также является Азербайджан.

На совещании также принимал участие и выступил руководитель Секретариата по развитию культурных маршрутов Совета Европы, директор Европейского института культурных маршрутов Стефано Доминиони, что, по словом заместителя министра, является показателем внимания как к данному мероприятию, так и в целом к развитию культурных маршрутов в нашей стране со стороны этой организации.

Рафиг Байрамов отметил, что Азербайджан присоединился к проекту «Культурные маршруты» Совета Европы (Cultural Routes of Council of Europe) в 2011 году и в настоящее время представлен в 5 культурных маршрутах проекта. Наша страна является участником проекта международного культурного маршрута Совета Европы «Винный путь» с 2011 года, с 2015 года – «Европейского маршрута еврейского наследия» и «Следы древнего наскального искусства», с 2016 года – культурного маршрута «Термальные города», а с 2019 года – международного культурного маршрута «Оливковые сады».

«Как вы можете видеть, наша страна очень быстро влилась во все эти процессы и начала демонстрировать свои возможности. Культурные маршруты способствуют продвижению творческого потенциала в Азербайджане и формированию новых тенденций в этой сфере», – подчеркнул заместитель министра.

По его словам, каждый из культурных маршрутов несет свою миссию, тем не менее все маршруты связаны с деятельностью людей и богатыми творческими традициями. На сегодняшний день Азербайджан является образцом для всего мира в качестве многоконфессиональной страны, в которой мирно сосуществуют представители различных этнических групп и национальных меньшинств. Участие Азербайджана в проекте «Европейский маршрут еврейского наследия» является результатом нашего бережного и уважительного отношения к культурным ценностям других народов.

Культурный маршрут «Термальные города» также имеет большое значение для нашей страны, и Азербайджан обладает большим потенциалом в этой сфере. В настоящее время курортный центр «Галаалты» является членом этого культурного маршрута. Однако ресурсы термальных вод Азербайджана не ограничиваются только Галаалты. Термальные источники имеются также на оккупированных Арменией территориях, но, к сожалению, в настоящее время мы не можем их использовать.

Гобустанский заповедник является одной из главных визитных карточек культурного наследия Азербайджана, и включение нашей страны в международный культурный маршрут «Следы древнего наскального искусства» не случайно. Следует отметить, в этом культурном маршруте представлено всего 7 стран.

По словам Рафига Байрамова, в ходе совещания, наряду с вопросами по расширению деятельности в рамках существующих культурных маршрутов, были выдвинуты предложения по созданию в будущем новых культурных маршрутов, связанных с ковроткачеством и искусством мугама, а также была подчеркнута важность продолжения работы в этом направлении.