Турецкая армия уничтожила в Сирии заводы по производству химоружия

Вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским заводам по производству химического оружия, было уничтожено семь объектов, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала NTV.

«По состоянию на вчерашний вечер семь складов с химическими веществами были взорваны. Мы бы никогда не хотели, чтобы все дошло до такого развития событий, но если они заставили нас пойти на это, то они будут терпеть последствия», — сказал турецкий лидер на встрече с депутатами в Стамбуле.