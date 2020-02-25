Греция не впустила тысячи сирийских беженцев из Турции

Греция не пустила из Турции на свою территорию более четырех тысяч сирийских беженцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что 28 февраля Греция подверглась нелегальной, организованной массовой атаке, которую стране удалось выдержать.

Отмечается, что между греческой полицией и беженцами в субботу, 29 февраля, на границе происходят столкновения.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев, поскольку не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов.