Японцы начали массово скупать туалетную бумагу

Жители Японии массово стали скупать туалетную бумагу. Люди опасаются, что на фоне коронавируса могут начаться перебои с ее производством, сообщает ТАСС.

Ситуация потребовала вмешательства местных властей. «Все производство туалетной бумаги находится в Японии. Есть достаточный запас этого товара», — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ и попросил жителей спокойнее отнестись к закупочной деятельности.

Японцы начали скупать бумажные полотенца и салфетки еще и потому, что в местных СМИ появились сведения о том, что медицинские маски якобы делаются из того же материала, что и туалетная бумага, уточняет Kyodo.

Напомним, в Японии заразились коронавирусом более 900 человек. Всего в мире больны более 85 тыс. человек, умерли от этой инфекции почти 3 000.