Тома Круза поместили под карантин

Руководство кинокомпании Paramount Pictures сообщило о решении приостановить съемки в Италии седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" о специальном агенте Итане Ханте в исполнении Тома Круза из-за распространения эпидемии коронавируса.

В компании отметили, что съемочная группа планировала пробыть в Венеции три недели, в ходе которых должен был быть отснят весь необходимый для фильма материал. От этого плана пришлось отказаться «в целях предосторожности, для обеспечения безопасности актеров и съемочной группы, а также с учетом усилий властей Венеции по отмене общественных мероприятий из-за угрозы, которую представляет коронавирус».

Представители Paramount подчеркнули, что все члены съемочной группы смогут отправиться домой еще до старта самих съемок, а руководство студии продолжит отслеживать ситуацию с вирусом в Италии, где зарегистрировали уже 219 случаев заражения - наибольшее число после Китая, Японии и Южной Кореи.

Как сообщали источники, в связи с ухудшением ситуации, власти Венеции приняли решение наложить временный запрет на все общественные мероприятия, под который попали и съемки «Миссия невыполнима 7». По их словам, создатели фильма решили перенести работу в другое место. Местные СМИ сообщили, что главная звезда проекта Том Круз скрылся в одном из роскошных отелей после прекращения съемок. Близкие к Paramount собеседники опровергли эту информацию - по их данным, Круз даже не успел прибыть в Италию.